Названы четыре главных кандидата на пост главы Европарламента

Четыре кандидата из Германии, Испании, Италии и Чехии претендуют на пост председателя Европарламента.
Как указано в сообщении пресс-службы ЕП, среди кандидатов двое женщин - немка Ска Келлер от фракции Зеленые - Европейский свободный альянс и испанка Сира Рего, которая представляет левую политическую группу Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера, а также двое мужчин - представитель союза партий социалистической направленности Прогрессивный альянс социалистов и демократов итальянец Давид Сассоли и чех Ян Заградил, который выдвигается от фракции Европейские консерваторы и реформисты.
О кандидатах от других политических объединений в настоящий момент не сообщается.
Как напомнили в пресс-службе организации, выборы главы ЕП пройдут в среду путем тайного голосования. Для победы кандидату необходимо будет получить абсолютное большинство. Если ни один не победит в первом туре, они наравне с новыми кандидатами могут быть вновь выдвинуты во втором и третьем турах.
Ранее на саммите ЕС были согласованы назначения на ключевые посты.