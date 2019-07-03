Политика Названы четыре главных кандидата на пост главы Европарламента

2019-07-03 12:15 162

Четыре кандидата из Германии, Испании, Италии и Чехии претендуют на пост председателя Европарламента.

Как указано в сообщении пресс-службы ЕП, среди кандидатов двое женщин - немка Ска Келлер от фракции Зеленые - Европейский свободный альянс и испанка Сира Рего, которая представляет левую политическую группу Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера, а также двое мужчин - представитель союза партий социалистической направленности Прогрессивный альянс социалистов и демократов итальянец Давид Сассоли и чех Ян Заградил, который выдвигается от фракции Европейские консерваторы и реформисты.

О кандидатах от других политических объединений в настоящий момент не сообщается.

Как напомнили в пресс-службе организации, выборы главы ЕП пройдут в среду путем тайного голосования. Для победы кандидату необходимо будет получить абсолютное большинство. Если ни один не победит в первом туре, они наравне с новыми кандидатами могут быть вновь выдвинуты во втором и третьем турах.

Ранее на саммите ЕС были согласованы назначения на ключевые посты.