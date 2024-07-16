Политика В Европарламенте требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за "мирного" турне Орбана, - СМИ

2024-07-16 21:37

Депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай.

Об этом сообщает Politico.

63 евродепутата обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европарламента Роберте Мецоле с заявлением о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "уже нанес значительный ущерб, эксплуатируя и злоупотребляя ролью главы Совета".

С 1 июля Венгрия приняла ротационное председательство в Совете ЕС от Бельгии. С этого момента Орбан начал самопровозглашенные "миротворческие миссии" в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, утверждая, что представляет ЕС без разрешения.

Орбан "совершил несколько дипломатических визитов, в том числе к Путину в России и Си Цзиньпину в Китае, во время которых он намеренно искажал свои полномочия", - написали законодатели, призывая парламент к соответствующей реакции.

"Это требует реальных действий, таких как приостановка права голоса Венгрии в Совете, так как практика показала, что простое словесное осуждение не имеет эффекта", - добавили евродепутаты.

Письмо, поддержанное депутатами из разных стран и парламентских групп, включая ЕНП, "Обновление", "Левых" и "Зеленых", является последней попыткой осудить Будапешт за его неправомерное председательство. Комиссия также попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров Венгрии, о чем было объявлено в понедельник.

Председательство Венгрии в ЕС и "мирная миссия" Орбана

1 июля Венгрия, под руководством премьер-министра Виктора Орбана, известного своими пророссийскими взглядами, начала полугодовое председательство в Совете Европейского Союза. Уже через несколько дней Орбан отправился в ряд стран с так называемой "миротворческой миссией".

2 июля он посетил Киев, где призвал президента Владимира Зеленского прекратить огонь, сложить оружие и сесть за стол переговоров. 5 июля Орбан прибыл в Москву, где провел переговоры с президентом Путиным, а затем отправился с этой "мирной" миссией в Китай.

Поездки Орбана вызвали резкую критику со стороны руководства ЕС, так как не были согласованы с Брюсселем. Кроме того, он не имел полномочий выступать от имени всего блока.

В ответ на действия Орбана шесть стран ЕС заявили о намерении бойкотировать заседания Совета ЕС во время венгерского председательства. Также министры иностранных дел стран ЕС планируют проигнорировать саммит в Будапеште, запланированный на август.