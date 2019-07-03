Украина КАРТА За сутки сепаратисты восемь раз применили запрещенное оружие, ранен солдат ВСУ

2019-07-03 12:43 138

За минувшие сутки сепаратисты 13 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. В том числе восемь раз с применением запрещенного вооружения.

Как сообщили в штабе ООС, в секторе оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции ВСУ вблизи Лебединского, Марьинки, Новотроицкого, Красногоровки и Широкино.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы обстрелы возле Новолуганского и Болотного.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. По данным разведки, 2 июля один оккупант уничтожен и двое ранены", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы.

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