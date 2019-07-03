За минувшие сутки сепаратисты 13 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. В том числе восемь раз с применением запрещенного вооружения.
Как сообщили в штабе ООС, в секторе оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции ВСУ вблизи Лебединского, Марьинки, Новотроицкого, Красногоровки и Широкино.
В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы обстрелы возле Новолуганского и Болотного.
"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. По данным разведки, 2 июля один оккупант уничтожен и двое ранены", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы.