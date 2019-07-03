Политика В Украине значительно увеличат штрафы за мусор

2019-07-03 16:30 105

Штрафы за нарушение правил обращения с отходами могут увеличить в десятки раз. Это случится, если Верховная Рада поддержит правительственные инициативы и проголосует за масштабный законопроект №10411 "Об управлении отходами", который был внесен в парламент 2 июля 2019 года.

Следует отметить, что значительное увеличение санкций к нарушителям "мусорных" порядков – лишь небольшая часть документа. В целом он ориентирован на имплементацию в нашей стране европейских норм и правил с тем, чтобы увеличить долю переработки отходов. Авторы документа в пояснительной записке указывают, что в настоящий момент 93% всего мусора в Украине отправляется на свалку. И лишь небольшая оставшаяся часть используется в качестве вторсырья.

Что предлагают

В последний раз, отмечают инициаторы законопроекта, профильные штрафы пересматривались в 1999 году. Однако с тех пор покупательская способность гривны сильно упала. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что размер средней зарплаты с того времени вырос в 55 раз. Потому неудивительно, что символическими санкциями 20-летней давности уже никого нельзя мотивировать.

К примеру, за выбрасывание мусора на обочину из окна авто нынче в Административном кодексе предусмотрена ответственность до 1-го необлагаемого минимума доходов граждан (НДМГ). То есть, 17 грн.

В версии Кабмина штрафы должны вырасти следующим образом:

За порчу, загрязнение или засорение сельхозземель штрафы предлагают увеличить с 50-100 НДМГ до 250-500 НДМГ (до 8,5 тыс. грн.).

- Нарушение требований по управлению отходами во время их сбора, перевозки и обработки – с 20-80 НДМГ до 100-400 НДМГ для частных лиц и с 50-100 до 250-500 НДМГ – для предпринимателей.

- Неподачу отчетности об управлении отходами – с 3-5 НДМГ до 100-200 НДМГ.

- Выбрасывание мусора из окон поездов – с 2-10 НДМГ до 100-150 НДМГ.

- Аналогичное правонарушение на речных судах – с 0,5-1 НДМГ до 100-150 НДМГ (до 2550 грн.).

- То же для автомобильного транспорта, маршруток, трамваев и троллейбусов – с 0,5-1 НДМГ до 100-150 НДМГ.

Кроме того, существенно повышаются и ряд других узкоспециализированных штрафов для организаций, участвующих в цепочке по сбору и утилизации мусора.

Чиновники подсчитали, что такие меры не только вынудят украинцев внимательнее относится к отходам. Но и значительно увеличат размер бюджетных поступлений от штрафов. Так, в 2017 году правоохранители выписали санкций на общую сумму 2,5 млн грн. Если парламент утвердит предложенные изменения, доходы вырастут до 25,5 млн грн. При этом чиновники даже не учитывали в своем расчете мелких "потребительских" санкций. Речь прежде всего идет о штрафах для предприятий и организаций.