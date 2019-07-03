Мир Путин вывел Россию из ракетного договора с США

2019-07-03 17:14 81

 

Президент России подписал указ о выходе из договора о РСМД

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о приостановке действия договора о ракетах средней и малой дальности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ на официальном портале правовой информации.

В частности, Путин подписал закон, который приостанавливает участие российской стороны в соглашении о ликвидации ракет.

"Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в феврале 2019 года государственный секретарь США Майк Помпео заявил о выходе Вашингтона из договора о РСМД. В ноте Государственного департамента к МИД России говорится, что США "не считают себя связанными обязательствами по данному документу". Также в ноте было указано, что США "могут открыто приступить к разработке, производству и развертыванию запрещенных соглашением вооружений".

Кроме того, министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) требуют от Российской Федерации придерживаться условий договора о ракетах средней и малой дальности.

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