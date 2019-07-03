Украина Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети

2019-07-03 17:30 204

В то время, как 200 тыс. человек остались без электроэнергии из-за непогоды в Кривом Роге (Днепропетровская область), 3 человека погибли в ночь на 3 июля из-за непогоды.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Управления Национальной полиции в Кривом Роге.

Сообщается, что тела погибших найдены в Саксаганском и Долгинцевском районах.

Предварительно установлено, что одного из погибших ударило током от обрыва контактной электросети.

Еще около 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

Ветром и градом были повреждены кровли 50 многоэтажных домов и 30 учебных заведений.

Работа троллейбусов и трамваем была приостановлена.

В городе создан штаб по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает местное издание "Первый Криворожский", также во время бури в Кривом Роге со здания городского отдела полиции сорвало шифер.