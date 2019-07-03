Политика Стало известно, сколько жителей "ДНР" получили российские паспорта

2019-07-03 18:30 192

Глава миграционной службы непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Краснощека рассказал о количестве жителей на неподконтрольной Украине территории, которые получили паспорта РФ, передает РИА Новости.

Как отметил Краснощека, в данный момент более двух тысяч жителей "ДНР" получили российское гражданство. При этом всего на получение российского паспорта было подано более 13 тысяч заявлений. Первые паспорта были выданы жителям 14 июня.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям ДНР и непризнанной Луганской народной республики российских паспортов. Тогда он отметил, что эта мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит своей целью создание проблем для украинских властей.

Действия Путина были раскритикованы главой Украины Владимиром Зеленским, который заявил, что украинцы не заинтересованы в получении российского паспорта, поскольку этот документ предоставляет право «быть арестованным за мирный протест», "не иметь свободных и конкурентных выборов" и забыть о правах и свободах человека.