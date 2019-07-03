Мир "Мы никому ничего не должны": Россия решила "кинуть" ПАСЕ на 85 млн евро

2019-07-03 22:00 30

Замглавы российского Минфина Сергей Сторчак ответил, когда РФ выплатят Совету Европы (СЕ) долг размером в 85 миллионов евро.

Он заявил, что этого не произойдет в ближайшем будущем, передает Обозреватель и ТАСС.

"Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ — протокол, меморандум, — вот тогда возникают обязательства", — подчеркнул он.

По словам Сторчака, то, что этот вопрос обсудили на политическом уровне и установили сумму платежей, еще ничего не значит.

Отметим, Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.