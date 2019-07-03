Мир "Мы никому ничего не должны": Россия решила "кинуть" ПАСЕ на 85 млн евро

2019-07-03 22:00 30

 

Замглавы российского Минфина Сергей Сторчак ответил, когда РФ выплатят Совету Европы (СЕ) долг размером в 85 миллионов евро.

Он заявил, что этого не произойдет в ближайшем будущем, передает Обозреватель и ТАСС.

"Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ — протокол, меморандум, — вот тогда возникают обязательства", — подчеркнул он.

По словам Сторчака, то, что этот вопрос обсудили на политическом уровне и установили сумму платежей, еще ничего не значит.

Отметим, Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленский доложил Волкеру о том, как проходит разведение сил на Донбассе

2019-07-03 09:12 348

"Это не "Квартал": идеи Зеленского по Донбассу нарвались на острую критику

2019-07-02 21:30 960

В России предъявили окончательное обвинение восьми украинским морякам

2019-07-02 17:00 651

Визовый режим с Россией: секретарь СНБО сделал заявление

2019-07-01 19:30 12951

Еще новости в разделе "Мир"

Путин вывел Россию из ракетного договора с США

2019-07-03 18:00 210

В России во время исследований на глубоководном аппарате погибли 14 моряков: все подробности ЧП

2019-07-02 21:00 1170

Власти Гонконга извинились перед протестующими - закона об экстрадиции не будет

2019-07-02 15:46 396

Чехия запретила Аэрофлоту выполнять рейсы Москва - Прага - Москва

2019-07-02 12:43 465
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Путин вывел Россию из ракетного договора с США 2019-07-03 18:00 210
В России во время исследований на глубоководном аппарате погибли 14 моряков: все подробности ЧП 2019-07-02 21:00 1170
Власти Гонконга извинились перед протестующими - закона об экстрадиции не будет 2019-07-02 15:46 396
Чехия запретила Аэрофлоту выполнять рейсы Москва - Прага - Москва 2019-07-02 12:43 465

Лента

20:00 Погода будет просто "конфетка": синоптик порадовала прогнозом
фото 19:30 «Это ужас!» Елена Зеленская удивила Сеть своей обувью в Канаде
19:00 В Украине завершился весенний призыв в армию
18:30 Стало известно, сколько жителей "ДНР" получили российские паспорта
18:00 Путин вывел Россию из ракетного договора с США
17:30 Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети
17:00 Націоналісти облили сепаратиста і українофоба Костю Калошу (Костянтина Бедового) лайном
16:30 В Украине значительно увеличат штрафы за мусор
фото 15:46 Ядовитые скаты на одесском пляже: сделано срочное обращение к отдыхающим
15:14 Канада хорошо заработает на войне на Донбассе - будет продавать оружие и бронетехнику