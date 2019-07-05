Политика Путин выдвинул Киеву новые требования и условия прекращения огня на Донбассе

2019-07-05 10:13 201

Хозяин Кремля снова пытается диктовать свои условия официальному Киеву. Пока по его сигналу сепаратисты обостряют ситуацию на Донбассе, Путин требует, чтобы украинская власть строила экономические отношения с непризнанными псевдореспубликами и вела прямые переговоры с террористами.

Президент РФ заявил, что Минские соглашения требуют полного восстановления отношений между Донбассом и Украины. Но для этого, по его словам, необходимо "отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона".

"Нельзя все время требовать от России выполнения, скажем, тех же Минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит. Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он прямо противоречит Минским соглашениям", - сказал во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Ранее Путин назвал условие улучшения отношений с Киевом. Президент Украины должен наладить контакт с соотечественниками на Донбассе, указал российский лидер.