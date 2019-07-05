Украина КАРТА Тяжелая артиллерия открыла огонь на Донбассе - есть жертвы, много раненых

2019-07-05 11:14 138

Минувшие сутки на Донбассе снова прошли под шум орудий. Сепаратисты 30 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.

Как сообщают в штабе Операции объединенных сил, 11 раз сепаратисты использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Обстрелы велись из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

Также сообщается, что противник обстреливал позиции сил ООС в районе Опытного, Лебединского, Березового, Песков, Авдеевки, Водяного, Широкиного, Новогородкого, Крымского, Новотошковского, Луганского, Попасной, Южного, Новолуганского, Хутора Свободного, Золотого-4.