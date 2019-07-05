Украина КАРТА Тяжелая артиллерия открыла огонь на Донбассе - есть жертвы, много раненых

2019-07-05 11:14 138

Минувшие сутки на Донбассе снова прошли под шум орудий. Сепаратисты 30 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.

Как сообщают в штабе Операции объединенных сил, 11 раз сепаратисты использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Обстрелы велись из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

Также сообщается, что противник обстреливал позиции сил ООС в районе Опытного, Лебединского, Березового, Песков, Авдеевки, Водяного, Широкиного, Новогородкого, Крымского, Новотошковского, Луганского, Попасной, Южного, Новолуганского, Хутора Свободного, Золотого-4.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Путин выдвинул Киеву новые требования и условия прекращения огня на Донбассе

2019-07-05 10:13 198

документ Курт Волкер после встречи с Зеленским сделал заявление о реформах, Росии и войне

2019-07-03 14:12 456

Зеленский назвал точную сумму - сколько будет стоить восстановление Донбасса

2019-07-03 13:44 828

КАРТА За сутки сепаратисты восемь раз применили запрещенное оружие, ранен солдат ВСУ

2019-07-03 12:43 303

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Тяжелая артиллерия открыла огонь на Донбассе - есть жертвы, много раненых

2019-07-05 11:14 138

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-07-05 09:38 577844

Доллар в Украине рухнул ниже психологической отметки: эксперты озвучили причины

2019-07-05 08:27 918

фото Автовладельцев предупредили о новой опасности из-за погоды: «может случиться с каждым»

2019-07-04 21:30 378
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Тяжелая артиллерия открыла огонь на Донбассе - есть жертвы, много раненых 2019-07-05 11:14 138
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2019-07-05 09:38 577844
Доллар в Украине рухнул ниже психологической отметки: эксперты озвучили причины 2019-07-05 08:27 918
фото Автовладельцев предупредили о новой опасности из-за погоды: «может случиться с каждым» 2019-07-04 21:30 378

Лента

12:15 Парубий заявил, что прездент Зеленский больше не имеет права ветировать закон
11:40 Россия перебрасывает большие силы и военную технику к границе Украины
11:34 ДТЭК не является монополистом на рынке - глава Антимонопольного комитета
КАРТА 11:14 Тяжелая артиллерия открыла огонь на Донбассе - есть жертвы, много раненых
10:39 Число украинских заробитчан в Польше выросло в пять раз
10:13 Путин выдвинул Киеву новые требования и условия прекращения огня на Донбассе
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:38 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
документ 09:12 Перепутавшей столицу Канады команде Зеленского посоветовали учить географию
08:27 Доллар в Украине рухнул ниже психологической отметки: эксперты озвучили причины
22:00 Украина не имеет послов в 12 государствах, - МИД