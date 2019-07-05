Политика Зеленский отменил встречу с представителями делегации ПАСЕ

2019-07-05 18:28 198

В Офисе президента Владимира Зеленского отменили встречу с представителями делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая была запланирована ранее.

"Было запланировано, что миссия должна была встретиться с президентом, но этой встречи не произошло", - заявил член делегации Марко Николини, сообщает "Европейская правда".

Напомним, 2-3 июля, когда делегация находилась в Киеве, Зеленский пребывал с визитом в Канаде. 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть делегацию России в состав организации. После этого комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до принятия решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма.