Политика Импичмент Президента: Парубий дал Зеленскому 2 недели

2019-07-06 10:00 39

 

Спикер парламента Андрей Парубий направил официальное письмо президенту Владимиру Зеленскому с требованием немедленно подписать закон о следственных комиссиях Рады, в котором предусмотрена процедура импичмента президента

Об этом он сказал на заседании Верховной Рады, передает Прямий.

Как отметил Парубий, согласно ст. 94 Конституции Украины у президента есть 15 дней после получения закона, чтобы подписать или вернуть закон со своими предложениями в Раду для повторного рассмотрения.

Спикер напомнил, что 27 июня этот срок истек, «поэтому закон согласно Конституции считается одобренным Президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован».

«Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не имеете права ветировать закон о ВСК, сейчас его можно только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона. Этот закон принят по Конституции, он создает реальный парламентский контроль в Украине, а главное — четко устанавливает и описывает процедуру парламентского контроля ВСК и импичмента президента. Это было одно из обещаний во время предвыборной кампании», — добавил он.

Отметим, что Зеленский не готов сотрудничать со старым составом Рады, так как депутаты блокируют все его законопроекты. Однако у президента подготовили жесткую ответку нардепам. Недавно глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков сообщил о подготовке законопроекта об отзыве нардепов, а также анонсировал сокращение количества избранников народа.

Ранее Парубий уже угрожал Зеленскому. После того, как 22 мая заседание Верховной Рады закончилось скандалом — нардепы проигнорировали законопроекты, предложенные Владимиром Зеленским — спикер парламента перешел к прямым угрозам.

«Вы думаете, что это в воздухе запах реванша, — принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!», — написал он такое обращение к президенту в Твиттер.

При этом украинцы не стали сдерживать эмоций в комментариях, и высказали Парубию все, что думают о нем и уходящей власти.

«У тебя скучное лицо, за тобой больше никто не пойдет», «Вы это и есть реванш! Лживые уроды! 5 лет потеряно!!! Ненавижу!», «Да нет, это от вас воняет)))))))))», «Реванш рошеновских коррумпированных п**аров типа тебя, точно не пройдет. Ибо недоверие людей к вам уже превратилось в ненависть», — пишут пользователи сети.

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