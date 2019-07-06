Политика Зеленский подписал важный указ, судьба Львовской области предрешена: подробности

2019-07-06 12:00 219

Президент Владимир Зеленский определился с кандидатурой на должность главы Львовской ОГА

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Сообщается, что Владимир Зеленский своим указом назначил Маркияна Мальского на должность руководителя Львовской ОГА.

Соответствующий указ был обнародован на портале президента сегодня, 6 июля. Стоит отметить, что сам документ был подписан Владимиром Зеленским вчера.

Ранее 35-летний Маркиян Мальский публично отказывался от должности председателя ЛОГА. Свое решение он аргументировал невозможностью покинуть пост почетного консула Австрии во Львове и желанием завершить работу над докторской диссертацией. Однако через некоторое время Маркиян Мальский изменил свое мнение.

Стоит отметить, что Маркиян Мальский является сыном декана факультета международных отношений Львовского университета имени Франко, в 2010-2014 годах был украинским послом в Польше. На должности главы ЛОГА он сменил Олега Синютку, который возглавлял область с декабря 2014 года.