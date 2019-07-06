Политика Зеленский подписал важный указ, судьба Львовской области предрешена: подробности

2019-07-06 12:00 219

 

Президент Владимир Зеленский определился с кандидатурой на должность главы Львовской ОГА

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Сообщается, что Владимир Зеленский своим указом назначил Маркияна Мальского на должность руководителя Львовской ОГА.

Соответствующий указ был обнародован на портале президента сегодня, 6 июля. Стоит отметить, что сам документ был подписан Владимиром Зеленским вчера.

Ранее 35-летний Маркиян Мальский публично отказывался от должности председателя ЛОГА. Свое решение он аргументировал невозможностью покинуть пост почетного консула Австрии во Львове и желанием завершить работу над докторской диссертацией. Однако через некоторое время Маркиян Мальский изменил свое мнение.

Стоит отметить, что Маркиян Мальский является сыном декана факультета международных отношений Львовского университета имени Франко, в 2010-2014 годах был украинским послом в Польше. На должности главы ЛОГА он сменил Олега Синютку, который возглавлял область с декабря 2014 года.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленский подписал закон о предвысшем образовании

2019-07-06 13:30 177

Импичмент Президента: Парубий дал Зеленскому 2 недели

2019-07-06 10:00 264

Зеленский отменил встречу с представителями делегации ПАСЕ

2019-07-05 18:28 651

Зеленский понятия не имеет, как остановить войну, и будет советоваться с депутатами, – блогер

2019-07-05 16:32 588

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский подписал закон о предвысшем образовании

2019-07-06 13:30 177

Двойка по географии: пресс-служба Зеленского знатно оконфузилась

2019-07-06 13:00 177

Парубий поручил установить в Раде сенсорные кнопки

2019-07-06 12:30 264

Зеленский подписал важный указ, судьба Львовской области предрешена: подробности

2019-07-06 12:00 219
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Зеленский подписал закон о предвысшем образовании 2019-07-06 13:30 177
Двойка по географии: пресс-служба Зеленского знатно оконфузилась 2019-07-06 13:00 177
Парубий поручил установить в Раде сенсорные кнопки 2019-07-06 12:30 264
Зеленский подписал важный указ, судьба Львовской области предрешена: подробности 2019-07-06 12:00 219

Лента

15:00 В Украине рекордно упал курс доллара: что произошло
14:30 Новые расценки на газ: украинцам показали, сколько платить в июле
14:00 Лучшие футболист, тренер и судья: УПЛ объявил имена лауреатов сезона
13:30 Зеленский подписал закон о предвысшем образовании
13:00 Двойка по географии: пресс-служба Зеленского знатно оконфузилась
12:30 Парубий поручил установить в Раде сенсорные кнопки
12:00 Зеленский подписал важный указ, судьба Львовской области предрешена: подробности
11:30 Погода в Украине 6 июля. Синоптики обещают местами грозу
11:00 6 июля: какой сегодня праздник, можно ли купаться и что нельзя делать
10:30 Амстердам отказался принимать "Евровидение-2020"