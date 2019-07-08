Политика "Даем Зеленскому сутки" - националисты выдвинули ультиматум президенту

2019-07-08 09:40 192

Националисты требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский адекватно отреагировал на анонсированный телемост между телеканалами Россия24 и Newsone. 

"Цель этой информационной диверсии - очевидна. Программа максимум - символически поставить Украину в унизительное положение раскаяния и капитуляции перед силой РФ, добавить Медведчуку баллов перед выборами. Программа минимум, если не получится - показать, что инициативы мира между Украиной и РФ срывают "фашисты" и, опять-таки, добавить баллов Медведчуку перед выборами", -  заявил лидер партии Национальный Корпус Андрей Билецкий.

Билецкий отметил, что "украинским националистам," нужно поговорить "с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы даем Владимиру Зеленскому сутки на адекватный (!!!) ответ на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве. Ответ должен быть адекватным. Лидера государства, которая находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста из олигархических корпоративов, а Президента. Иначе ответ "зеленым человечкам" Кремля начнут давать "черные человечки". Думай. Те.", - заявил он.

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