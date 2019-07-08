Мир На инаугурации нового президента Латвии произошла курьезная ситуация

2019-07-08 16:30 252

 

В понедельник, 8 июля, экс-судья суда Европейского союза Эгилс Левитс вступил в обязанности президента Латвии и принес торжественную клятву в Сейме, сообщает Sputnik Латвия.

Однако не обошлось на инаугурации без казусов. Левитсу пришлось повторять клятву дважды. Все дело в том, что первый раз он перепутал последнее слово: вместо sirdsapzina - "совесть" - сказал apzina - "сознание".

Известно также, что Левитс был избран президентом большинством голосов депутатов Сейма.

Стоит отметить, что на этом посту он сменил Раймонда Вейониса, который решил не выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

"Я клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу народа Латвии. Я буду делать все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благосостоянию Латвии и ее жителей. Я буду свято чтить конституцию Латвии и законы государства. Я буду относиться справедливо ко всем и выполнять свои функции по совести", - присягнул политик.

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Мир

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