Зеленский обратился с предложением к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину провести переговоры в Минске.
В видеообращении, опубликованном в YouTube, украинский президент предложил формат переговоров с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе", - заявил глава украинского государства.
При этом он подчеркнул, что встреча может пройти в Минске (Беларусь).
"Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, ведь надо поговорить? Правда?" - подытожил Зеленский.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова Зеленского.
"Пока я не готов как-то отвечать. Это же абсолютно новый формат", - отметил российский чиновник.
Он также напомнил, что США не являются участниками нормандского процесса. При этом Песков задался вопросом о судьбе Минских соглашений, под которыми Вашингтон не подписывался.
"Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается", - подчеркнул Песков.