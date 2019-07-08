Политика Зеленский обратился с предложением к Путину

2019-07-08 18:30 297

 

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину провести переговоры в Минске.

В видеообращении, опубликованном в YouTube, украинский президент предложил формат переговоров с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе", - заявил глава украинского государства.

При этом он подчеркнул, что встреча может пройти в Минске (Беларусь).

"Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, ведь надо поговорить? Правда?" - подытожил Зеленский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова Зеленского.

"Пока я не готов как-то отвечать. Это же абсолютно новый формат", - отметил российский чиновник.

Он также напомнил, что США не являются участниками нормандского процесса. При этом Песков задался вопросом о судьбе Минских соглашений, под которыми Вашингтон не подписывался.

"Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается", - подчеркнул Песков.

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