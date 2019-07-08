Политика Зеленский разрешил штатским лицам возглавлять Минобороны

2019-07-08 17:30 198

 

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 июля, подписал указ, которым отменяется возможность замещения только военнослужащими должности министра обороны, его заместителя и главы департамента военной политики. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Документ вносит изменения в перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям. В частности, из перечня исключены такие должности для замещения военными как министр обороны, его заместитель и директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

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