Политика Зеленский разрешил штатским лицам возглавлять Минобороны

2019-07-08 17:30 198

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 июля, подписал указ, которым отменяется возможность замещения только военнослужащими должности министра обороны, его заместителя и главы департамента военной политики. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Документ вносит изменения в перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям. В частности, из перечня исключены такие должности для замещения военными как министр обороны, его заместитель и директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.