Украина На должность образовательного омбудсмена претендуют три кандидата: кто они

2019-07-08 20:00 90

Комиссия при МОН рекомендовала три кандидатуры на должность образовательного омбудсмена - главу правления общественной организации, которая занимается защитой прав человека, школьного директора, который активно участвует в реформировании образования, и заместителя директора Государственного учреждения "Центр пробации", которая работала с подростками в сложных ситуациях. Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич во время общения с прессой в рамках рабочей поездки в Сумскую область.

“Сейчас у нас продолжался процесс обсуждения назначения образовательного омбудсмена. Это достаточно важная должность, она имеет большое значение для общества. Мы решили обнародовать эти три кандидатуры. Чтобы общество могло ознакомиться с претендентами, мы обнародовали их короткие видеопредставлення на сайте МОН”, — отметила Лилия Гриневич.

Все материалы будут опубликованы также на официальной странице Facebook Министерства образования и науки, где есть возможность оставить свой комментарий о кандидате.

“Мы будем учитывать комментарии общественности этих видеопредставлень, потому что понимаем, насколько это общественно важная должность. Люди хотят знать, кто будет защищать их права”, — сообщила министр.

Решение о назначении конкретной кандидатуры будет принято до конца недели и опубликовано на сайте МОН в пятницу, 12 июля.

Среди претендентов на должность — Яковец Ирина Станиславовна, первый заместитель директора Государственного учреждения “Центр пробации”.

Комиссия также рекомендовала к рассмотрению министром Горбачева Сергея Ивановича, директора специализированной школы I-III ступеней № 148 имени Ивана Багряного с углубленным изучением украинского языка и литературы города Киева.

Еще один кандидат на должность — Ващук Олеся Петровна, глава правления общественной организации “Международный фонд развития”.

“Это назначение образовательного обмудсмена чрезвычайно ответственное, ведь именно выбранный сейчас человек приступит к формированию этого института и заложит предпосылки для дальнейшего успеха”, — отметила Лилия Гриневич.

Напоминаем, что институт образовательного омбудсмена создается для защиты прав соискателей образования, педагогических, научно-педагогических и научных работников. К должности образовательного омбудсмена выписано очень четкие требования. В частности, он не может совмещать свою работу с другой деятельностью, кроме творческой и преподавательской, должен быть гражданином Украины, проживающего на территории государства не менее 5 лет, иметь высшее образование и соответствующий опыт работы, а также свободно владеть государственным языком.

Для помощи образовательному омбудсмену будет работать специальная служба, состоящая из 15 человек.

17 мая 2019 года Министерство образования и науки объявило об отборе кандидатов на должность образовательного омбудсмена, ним занималась специально созданная комиссия при МОН.