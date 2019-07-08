Политика Телемост с Россией: СНБО провел совещание

2019-07-08 20:30 375

 

Слудба безопасности Украины и Нацполиция получили ряд указаний по итогам совещания Совета нацбезобасности.

Секретарь СНБО Александр Данилюк в понедельник, 8 июля, по поручению президента Зеленского провел совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"По поручению Президента Украины Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел совещание с участием членов СНБО по вопросам обеспечения информационной безопасности. По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины по обеспечению национальной информационной безопасности с неуклонным соблюдением свободы слова", - сообщили в СНБО.

Как сообщалось, телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский государственный телеканал намерены были провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить", что вызвало акции протеста и заявления политиков. Утром Данилюк призвал политиков "прекратить истерику", а президент Зеленский записал по этому поводу видеообращение, назвав телемост дешевым пиаром. Позже телеканал заявил об отмене телемоста с Россией.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленский сдержанно отреагировал на скандальный телемост с Россией

2019-07-08 13:44 408

"Даем Зеленскому сутки" - националисты выдвинули ультиматум президенту

2019-07-08 09:40 450

NewsOne пытается оправдать телемост с российским пропагандистским телеканалом

2019-07-08 09:12 471

видео Минобороны Белоруссии: Причина взрыва во время парада — «некачественные заряды из России»

2019-07-04 18:30 684

Еще новости в разделе "Политика"

Телемост с Россией: СНБО провел совещание

2019-07-08 20:30 375

Итоги саммита Украина-ЕС: финансовая помощь и продление санкций

2019-07-08 19:30 471

Зеленский дал боевикам неделю на демонтаж укреплений

2019-07-08 19:00 405

Зеленский обратился с предложением к Путину

2019-07-08 18:30 486
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Телемост с Россией: СНБО провел совещание 2019-07-08 20:30 375
Итоги саммита Украина-ЕС: финансовая помощь и продление санкций 2019-07-08 19:30 471
Зеленский дал боевикам неделю на демонтаж укреплений 2019-07-08 19:00 405
Зеленский обратился с предложением к Путину 2019-07-08 18:30 486

Лента

22:00 Нацбанк скупает валюту, а доллар падает: эксперты объяснили ситуацию
21:30 Китай планирует в 2020 году запустить миссию на Марс
21:00 Ученые назвали еду, от которой сходишь с ума: кто в зоне риска
20:30 Телемост с Россией: СНБО провел совещание
20:00 На должность образовательного омбудсмена претендуют три кандидата: кто они
19:30 Итоги саммита Украина-ЕС: финансовая помощь и продление санкций
19:00 Зеленский дал боевикам неделю на демонтаж укреплений
18:30 Зеленский обратился с предложением к Путину
18:00 В Киеве начался саммит Украина-ЕС
17:30 Зеленский разрешил штатским лицам возглавлять Минобороны