Политика Повышенные тарифы на газ признаны незаконными - есть окончательное решение суда

2019-07-09 11:00 675

Цена на газ для населения, которая действовала в Украине 2,5 года согласно постановлению Кабмина Гройсмана №315, признана незаконной. Миллионы граждан страны, фактически переплатившие огромные суммы за голубое топливо получили законные основания требовать перерасчета за газ и отопление.

Шестой апелляционный административный суд не стал отменять решение Окружного админсуда по иску к Кабмину и Нафтогазу относительно порядка формирования цены на газ для населения и теплокоммунэнерго.

Как сообщает Судебно-юридическая газета, суд подтвердил незаконность постановления Кабинета министров №315 от 27 апреля 2016 года.

"Таким образом, цена на газ, которая действовала 2,5 года согласно постановлению КМУ №315, признана незаконной. Как отмечает юридическое сообщество, правовые последствия будут очень мощными: теплокоммунэнерго могут требовать перерасчета, а потребители получили основания для перерасчета за газ и тепло", – говорится в сообщении.

Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Министерства экономического развития и торговли, Кабинета министров, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Нафтогаза и Щербань Тамары Николаевны.

Основным аргументом противоправности указанного постановления для суда стала необоснованность и незаконность тарифов на газ. Кроме того, суд в своем решении установил нарушение процедуры принятия указанного постановления.

Напомним, в марте Окружной админсуд Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров от 27 марта 2016 года, которым, в том числе, определялся порядок формирования цены на газ для населения. В Кабмине тогда заявили, что суд отменил недействительное постановление, но решение суда обжаловали.