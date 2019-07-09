Украина Названа зарплата Зеленского за один день президентства

2019-07-09 21:30 750

Государственное управление делами президента назвало размер зарплаты президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сказано в ответе на запрос "Українських Новин". При этом, как писали "Вести", Руководителям Офиса президента Украины два месяца не платят зарплату.

Заработная плата Зеленского за июнь составила 28 тысяч гривен. Если же считать выплаченную, а не начисленную зарплату, то сумма будет меньше (так как премий и надбавок для президента не предусмотрено, но в то же время он не освобожден от необходимости платить налог). Таким образом, за май Зеленскому было выплачено 10 245 гривен зарплаты, а за июнь — 22 540 грн.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая. Соответственно, в мае один его рабочий день оценивался 1 273 гривнами в мае и 1 555 гривнами в июне. В то же время, если рассчитывать выплаченную, а не начисленную зарплату, то сумма будет меньше.

"Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) Президенту Украины не установлено. С начисленной заработной платы выплачено налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством: в мае 2019 года - 2 482 гривны, в июне - 5 460 гривен", - говорится в ответе.

Таким образом, за май Зеленскому было выплачено 10 245 гривен зарплаты, а за июнь - 22 540. Соответственно, это 854 гривны на день или 1 025 гривен за рабочий день в мае и 751 гривна в день или 1 252 гривны за рабочий день в июне.