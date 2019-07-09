Политика ЕС официально назвал нового посла в Украине

2019-07-09 22:00 249

 

Эстонский дипломат Матти Маазикас официально назван следующим главой Представительства Европейского Союза в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Европейской службы внешних действий.

"Матти Маазикас номинирован на должность нового глава Представительства ЕС в Украине. Сейчас он является заместителем министра по делам ЕС Министерства иностранных дел Эстонии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Маазикас будет официально назначен после получения агремана (согласия Украины).

Маазикас в рамках плановой ротации осенью сменит французского дипломата Хюга Мингарелли, который возглавил Представительство ЕС в Киеве в 2016 году.

Маазикас с 2011-го по 2016 год возглавлял представительство Эстонии в ЕС, затем вернулся в Таллинн на должность заместителя министра по европейским вопросам.

В 2005 году его назначили послом в РФ, однако в Москву дипломат не попал из-за назначения генеральным секретарем в МИД Эстонии.

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