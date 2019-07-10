Украина В Украине ожидается сильнейшая за последние десять лет магнитная буря

2019-07-10 17:30 57

Украинцев предупредили о приближении магнитной бури, которая станет самой сильной за последние десять лет.

Люди могут почувствовать себя хуже уже в субботу, 13 июля. Хотя сама буря ожидается только через два дня, 15 июля.

У человека может наблюдаться головокружение, апатия, тошнота, раздражительность и желание спать.

При себе советуют держать необходимые лекарственные средства, особенно тем людям, которые страдают хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Следующая магнитная буря будет и на последней неделе месяца, а именно 29 июля. Она будет слабее, чем предыдущая, но все равно стоит обратить внимание на свое состояние.