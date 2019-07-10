Украина В Украине ожидается сильнейшая за последние десять лет магнитная буря

2019-07-10 17:30 57

 

Украинцев предупредили о приближении магнитной бури, которая станет самой сильной за последние десять лет.

Люди могут почувствовать себя хуже уже в субботу, 13 июля. Хотя сама буря ожидается только через два дня, 15 июля.

У человека может наблюдаться головокружение, апатия, тошнота, раздражительность и желание спать.

При себе советуют держать необходимые лекарственные средства, особенно тем людям, которые страдают хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Следующая магнитная буря будет и на последней неделе месяца, а именно 29 июля. Она будет слабее, чем предыдущая, но все равно стоит обратить внимание на свое состояние.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Россия перебрасывает большие силы и военную технику к границе Украины

2019-07-10 15:43 702

ЕС официально назвал нового посла в Украине

2019-07-10 08:15 624

В Украине зафиксирована дефляция

2019-07-09 21:00 771

Доллар по 24? Все может быть

2019-07-09 20:30 3573

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине ожидается сильнейшая за последние десять лет магнитная буря

2019-07-10 17:30 57

Кабмин пообещал повысить зарплаты учителям до 70%

2019-07-10 16:30 57

фото Лучшими монетами Украины стали шестигранные серебряные пятерки

2019-07-10 14:30 2184

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-07-10 08:39 579036
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине ожидается сильнейшая за последние десять лет магнитная буря 2019-07-10 17:30 57
Кабмин пообещал повысить зарплаты учителям до 70% 2019-07-10 16:30 57
фото Лучшими монетами Украины стали шестигранные серебряные пятерки 2019-07-10 14:30 2184
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2019-07-10 08:39 579036

Лента

17:30 В Украине ожидается сильнейшая за последние десять лет магнитная буря
17:12 Зеленский возглавил репрессии против мирных инициатив, – эксперт
16:30 Кабмин пообещал повысить зарплаты учителям до 70%
15:43 Россия перебрасывает большие силы и военную технику к границе Украины
15:30 Рейдер Порошенко нардеп Недава оказался «под колпаком» у СБУ из-за фальсификаций на выборах
фото 14:30 Лучшими монетами Украины стали шестигранные серебряные пятерки
14:00 В США ввели запрет на тюнинг и даже самостоятельный ремонт авто
13:28 Центризбирком дал партиям по одному часу телеэфира на политическую агитацию
12:32 Россия наращивает войска вблизи Украины: в США объяснили, с чем это связано
11:34 Семочко и Беззубенко: сотрудников спецслужб подозревают в захвате госпредприятий