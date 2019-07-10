Украина Украина получила от ЕС новый саркофаг на ЧАЭС

2019-07-10 19:30 165

 

Европейский союз (ЕС) в среду, 10 июля, официально передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг, построенный на месте катастрофы Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу представительства ЕС в Украине в Facebook.

Как сообщается, постоянный саркофаг на ЧАЭС был передан в эксплуатацию украинской стороне, то есть отныне Украина отвечает за обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, который был построен сразу после аварии.

"ЕС приветствует официальную передачу украинской власти постоянного саркофага - нового безопасного конфайнмента, - который построили на месте катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в представительстве отметили, что ожидают скорейшего завершения строительства нового временного хранилища использованного ядерного топлива.

"Это будет еще одним большим шагом для преобразования эпицентра трагической аварии 1986 года на стабильное и экологически безопасное место", - подчеркнули делегации ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 10 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетит Чернобыльскую зону. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель отмечала, что 10 июля ГСП "Чернобыльская АЭС" примет в эксплуатацию новую арку над разрушенным 4 реактором.

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