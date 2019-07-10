Украина В Украине будут выдавать свидетельства о рождении нового образца

2019-07-10 18:30 186

Правительство готовится к запуску анонсированного в начале этого года пилотного проекта «Е-малыш» (e-Малятко). На заседании Кабмина 10 июля чиновники намерены утвердить детальный механизм реализации проекта. Одно из ключевых изменений – внесение новорожденного в единый демографический госреестр с присвоением ему уникального числового идентификатора.

Именно этот пункт и вызвал необходимость внести коррективы в утвержденный шаблон свидетельства о рождении. Теперь в него, кроме данных о родителях и дате рождения, станут вносить идентификационный номер малыша из указанного реестра.

Зачем нужен проект

Целью правительственного «пилота» является упрощение для родителей процедуры регистрации ребенка, места его проживания, назначения социальных выплат и присвоения ИНН. Если сейчас за каждой госуслугой родителям приходится обращаться отдельно, то в новом порядке все хлопоты должно взять на себя государство.

При этом человеку, согласно проекту подготовленного порядка, достаточно будет подать единственное заявление в бумажной (прямо в роддоме, если такая услуга предоставляется в учреждении) или электронной форме (подписанное квалифицированной ЭЦП).

И приложить к нему медицинское свидетельство о рождении – его выдает каждому новорожденному прямо в роддоме медперсонал, а также квитанцию об оплате услуги места проживания ребенка (не требуется, при подаче заявления в электронной форме). Чиновникам строго запрещено требовать любые другие документы от заявителя.

Остальные ведомства должны наладить между собой прямое информационное взаимодействие в режиме онлайн. Все для того, чтобы родители новорожденного не бегали между чиновниками, собирая справки.

Кого внесут в реестр

Следует отметить, что услуга является полностью бесплатной (за исключением уплаты сбора за регистрацию места проживания) и добровольной.

При этом в демографический реестр будут вносить только тех малышей, в отношении которых у чиновников не будет возникать сомнений относительно их гражданства. То есть оба будут украинцами, а данные хотя бы об одном из них окажутся внесены в тот же реестр.

Порядок также устанавливает, что при внесении данных ребенка в реестр его идентификацию проводить не нужно (это важно для реализации полноценной удаленной регистрации). А данные о внесении малыша в реестр автоматически должны быть переданы в ЗАГС.

Получить оформленные документы заявитель сможет в учреждении, где ему его выпишут. Впрочем, чиновники сообразили, что эта норма лишает смысла всю идею и добавили, что по желанию заявителя и за его счет документы могут быть высланы рекомендованным письмом.

Детям до 14 ходить не нужно

Еще одно изменение, которое собираются закрепить тем же постановлением Кабмина, касается порядка электронной регистрации места проживания ребенка до 14 лет. Проект «Е-малыш» будет доступен только для родителей новорожденного (до 1 года). Но и более взрослым детям перепало немного «электронных коврижек».

Родители смогут удаленно прописывать таких детей, не подавая вообще никаких документов. Достаточно будет заполнить электронную форму на сайте, подписать ее ЭЦП и тут же оплатить госсбор. Никаких других действий от заявителя не потребуется.

Что со свидетельствами

Коррективы, которые вносятся в бланк свидетельства о рождении, не должны принести людям никаких хлопот. Проект правительственного постановления оговаривает, что все выданные до сих пор документы не подлежат обмену и продолжают действовать бессрочно. Более того, чиновникам придется сначала израсходовать все уже отпечатанные бланки старого образца, а только затем выдавать людям новые формуляры.

Срок проведения пилотного проекта – 2020-2022 год. Это означает, что воспользоваться нововведениями на практике украинцы смогут начиная с будущего года.