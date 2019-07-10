Политика Нападение показало, кто не хочет мира: Зеленский поручил Генштабу максимально усилить ВСУ

2019-07-10 21:00 228

 

Президент поручил начальнику Генштаба усилить активность ВСУ по обезвреживанию диверсионных групп в связи с обстрелом в Гранитном.

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих, сообщается на официальном сайте президента в среду, 10 июля.

Комментируя обстрел, под который попал автомобиль ВСУ под с.Гранитное Волновахского района Донецкой области в среду днем, Зеленский заявил, что этот обстрел является попыткой сорвать минский процесс по урегулированию ситуации на востоке Украины и поставить под угрозу возобновления переговоров в нормандской формате.

"Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандской формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям – неизменна", - подчеркнул глава государства.

Зеленский выразил соболезнования семье военнослужащего, погибшего в результате обстрела, и пожелал скорейшего выздоровления раненому защитнику.

Ранее сообщалось, что на Донбассе обстреляли колонну с губернатором. В районе южной окраины Гранитного из ПТРК был подбит грузовик КрАЗ с военными.

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