Украина На Донбассе боевики обстреляли автоколонну с губернатором - есть жертвы

2019-07-10 22:00 168

 

Раненому военнослужащему оказана медицинская помощь, его эвакуировали в одно из медицинских учреждений.

На Донбассе в результате обстрела боевиками грузовика подразделения ООС один военнослужащий погиб, один получил ранение. Как говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook, сегодня, около 15.00 в районе южной окраины населенного пункта Гранитное вражеским ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил.

"В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранение средней тяжести", - говорится в сообщении. Отмечается, что раненому военнослужащему оказана медицинская помощь, его эвакуировали в одно из медицинских учреждений. По информации ветерана АТО Бориса Овчарова, в этой колонне находился глава Донецкой областной государтсвенной администрации Павел Кириленко.

 

 

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