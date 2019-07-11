Политика Гройсман пытается поднять свои рейтинги на скандале с отменой парада

2019-07-11 10:14 168

Кабмин Гройсмана готовит для президента Владимира Зеленского варианты, как можно направить на доплаты военным 300 млн грн, не отменяя военный парад ко Дню Независимости. 

"Я предложил президенту, что мы подготовим варианты, каким образом и выплатить повышение, и провести парад, но с максимально оптимальными финансовыми затратами... Думаю, что в течение недели мы подготовим свои предложения", - заявил премьер Гройсман, передает Интерфакс-Украина.

Премьер отметил, что окончательное решение остается за президентом.

"Мы это предложим президенту. Президент как верховный главнокомандующий примет решение, но я считаю, что это дело (парад ) - для общества. Это не для чиновников, не для кого-то другого. Это для украинцев, для украинских воинов, для украинского общества, для украинского государства. Поэтому я бы хотел, чтобы парад состоялся", - отметил Гройсман.

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