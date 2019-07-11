Политика Климкин пояснил, когда и как Зеленскому нужно встретиться с Путиным

2019-07-11 11:15 117

Президенту Владимиру Зеленскому следует встречаться с Путиным только в присутствии западных партнеров Киева.

"Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнерами. На них нужно полагаться. Иногда с ними непросто говорить, но нам очень в этой истории нужны", – сказал в эфире Громадського глава МИД Павел Климкин.

По его словам, в каком именно формате будет проходить возможная встреча – в нормандском (Франция, Германия, Украина, Россия) или при участии США и стран ЕС, еще можно обсудить, но то, что "друзья Киева" должны присутствовать, это обязательное условие.

Напомним, 8 июля Зеленский предложил Путину провести в Минске переговоры при участии Великобритании, США, Германии и Франции. В МИД РФ ответили, что новые предложения по Донбассу должны учитывать резолюцию Совбеза ООН по минским соглашениям и прямой диалог с "ЛДНР".