Политика Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров

2019-07-11 18:00 132

Россия готова к переговорам по Украине в любом формате, но в Киеве должно быть сформировано правительство, сказал Путин.

Президент России Владимир Путин ответил на предложение украинского коллеги Владимира Зеленского о переговорах, заявив о готовности встретится, но при определенных условиях, сообщает ТАСС в четверг, 11 июля.

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата", - сказал Путин, отвечая на вопросы о предложении Зеленского провести встречу в Минске с участием лидеров Германии, Франции, США и Великобритании.

"Но, во-первых, этот нормандский формат и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь... Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны", - сказал президент РФ.

"В третьих, я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата", - добавил Путин.

Президент напомнил, что премьер Великобритании Тереза Мэй вскоре прекращает работу на этом посту. "Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Она вообще согласна или нет? Не понятно", - сказал Путин. "Американская администрация как реагирует? Мы не знаем", - продолжил он.

"Как реагируют Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке", - заключил глава российского государства.

"Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу. И это [предложение] тоже может быть интересным", - заявил российский президент.

Ранее в Кремле заявили, что изучат предложение Зеленского провести переговоры в Минске при участии Великобритании, США, Германии и Франции.

В то же время, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новые предложения по Донбассу должны учитывать резолюцию Совбеза ООН по минским соглашениям и прямой диалог с "ЛДНР".