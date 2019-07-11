Мир Туск назвал счастливым событием распад СССР

2019-07-11 21:00 150

 

Распад СССР стал счастливым событием для русских, грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. Такое заявление сделал глава Европейского совета Дональд Туск.

"Сегодня, находясь в Грузии, я хочу сказать четко и ясно: распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для русских", - подчеркнул Туск в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, Петр Порошенко вручил главе Европейского Совета Дональду Туску орден Ярослава Мудрого.

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