Политика У Зеленского предложили "чипировать" украинцев

2019-07-11 22:00 240

 

Советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров предложил ввести в Украине систему цифровой идентификации граждан. Это нововведение он предложил на встрече с представителями МВД, ГМС и Минюста, сообщает сайт офиса президента в четверг, 11 июля.

"В мире цифровой экономики граждане, бизнес, государство являются участниками невидимого взаимодействия друг с другом через Интернет и различные онлайн-системы, а поэтому для установления доверия, осуществления соответствующих транзакций и получения электронных услуг идентификация гражданина или предприятия является важным шагом", - заявил Федоров.

Он подчеркнул, что благодаря цифровой идентификации удастся сделать "настоящий рывок в развитии".

Федоров считает, что отсутствие единой системы идентификации в Украине создает поле для злоупотреблений и махинаций. Он утверждает, что этот вопрос требует решения еще с 2000 года, когда в Украине впервые начали появляться электронные системы взаимодействия между государством и гражданином.

Федоров планирует предложить инициативу к обсуждению на заседании СНБО. Введение цифровой идентификации вместе с развитием BankID и MobileID является ключевым элементом программ Государство в смартфоне и Цифровая экономика.

Цифровые идентификаторы граждан позволят реализовать ряд технологических проектов. В частности, автоматическую верификацию данных, электронный перепись населения, модернизацию сферы электронной подписи.

Напомним, что ранее в рамках концепции "государства в смартфоне" Зеленский запустил проект Лифт.

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