Украина Сегодня День святых Петра и Павла: традиции, примеры, запреты и табу праздника

2019-07-12 12:15 552

Сегодня православные украинцы отмечают День святых Петра и Павла. Праздник является христианским в честь апостолов Иисуса Христа, погибших мученической смертью за христианскую веру.

Церковь запрещает некоторые мирские дела в особенно крупные и почитаемые христианские праздники. Часть запретов, бытующих среди жителей относится к древним славянским временам, но с ними также считаются.

Что нельзя делать на День Петра и Павла:

Несмотря на то, что апостолов считают покровителями рыбаков, купаться в праздник не рекомендуется.

Отложить советуют и работу по дому: глажку, стирку и уборку. Лучше потратить время на приготовление праздничного обеда. Стоит помнить, что праздник церковный, поэтому бурные застолья с алкоголем не рекомендуются. Под запретом также сквернословие, плохие поступки и мысли.

На Петра и Павла православная церковь таинство венчания не проводит, а супружеским парам советуют воздержаться от интима.

А вот народные поверья запрещают на Петра и Павла давать или брать что-то взаймы. Также не рекомендуется ходить в лес так как звери в этот день становятся агрессивными.

В день Петра и Павла запрещено есть овощи и фрукты из нового урожая, чтобы не было плохого урожая в будущем году.

История дня Петра и Павла

По преданиям Петр и Павел были братьями. Они были язычниками звали их Савл и Симон, при этом Савл (будущий Павел) был гонителем христиан.

Андрей Первозванный познакомил Петра с Иисусом и тот крестился, изменив свое имя. Павел же при земной жизни Христа не был его учеником.

Оба брата стали апостолами и приняли мученическую смерть от язычников за распространение христианства. Считается, что они либо умерли в один день, либо Павел был казнен через год после смерти Петра - 12 июля.

Традиции и обычаи праздника

Кроме традиционной праздничной "чистки" духа и жилища, главной традицией этого праздника являются творожные мандрики. Считается, что именно такие пончики были главной едой братьев во время скитаний по миру.

Учитывая тот факт, что в этот день заканчивается пост, то издавна было принято собраться семьей за семейным столом. В отдельных регионах праздник считался днем рыбаков, поскольку апостол Петр сам был рыбаком и считается их покровителем.

Приметы и поверья в Петров день

После праздника Петра и Павла принято было готовится ко сбору урожая. Поэтому появилось множество примет. Так, если на Петра один дождь - урожай будет неплохой, два - хороший, а три – богатый.

Петровки холодные - год голодный, а как на Петров день жара, то на Рождество мороз.

Кто в ночь на Петра и Павла будет не спать, то счастливым и здоровым будет весь год.

Если кукушка замолкает за неделю до Петрова дня - зима будет ранней, если будет куковать после 12 июля - зима будет поздней.