Политика фото + видео В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание "112 канала": введен оперативный план «Сирена»

2019-07-13 10:00 168

 

В ночь на 13 июля в Киеве двое человек обстреляли из гранатомета здание, в котором находится «112 канал». Стрелявшие скрылись с места происшествия. Полиция объявила оперативный план «Сирена» и разыскивает виновников.

Инцидент произошел около 3:00 по адресу улица Дегтяревская, 21Г.

По предварительной информации, ночью двое человек подъехали на автомобиле к телеканалу и открыли огонь из гранатомета. После обстрела они скрылись в неизвестном направлении.

В стене здания осталось отверстие от выстрела. Куски вывески с эмблемой разлетелись на тротуарную зону и проезжую часть.

По состоянию на 6:00 на месте происшествия все еще работает следственно-оперативная группа. Патрульная полиция перекрыла въезд на Зоологическую. Детали инцидента устанавливаются. Стрелявших разыскивают правоохранители, проверяя все подозрительные автомобили.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

С 12 по 25 июля в Киеве ограничат движение по Набережному шоссе

2019-07-12 18:33 480

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-07-12 09:40 579760

видео Кандидат от «Слуги народа» на 221 округе Анна Пуртова замешана в мошенничестве, – блогер

2019-07-11 14:26 288

В Киеве выбросился из окна и погиб народный артист Украины

2019-07-11 14:13 1032

Еще новости в разделе "Политика"

У Зеленского рассказали о легализации марихуаны и однополых браков

2019-07-13 12:30 129

Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным

2019-07-13 11:00 240

Украина и Северная Македония договорились о безвизовом режиме

2019-07-13 10:30 141

фото + видео В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание "112 канала": введен оперативный план «Сирена»

2019-07-13 10:00 168
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

У Зеленского рассказали о легализации марихуаны и однополых браков 2019-07-13 12:30 129
Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным 2019-07-13 11:00 240
Украина и Северная Македония договорились о безвизовом режиме 2019-07-13 10:30 141
фото + видео В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание "112 канала": введен оперативный план «Сирена» 2019-07-13 10:00 168

Лента

12:30 У Зеленского рассказали о легализации марихуаны и однополых браков
12:00 Составлен финансовый гороскоп: в каком возрасте станете богатым именно вы
11:30 В Украину возвращается жара, но это еще не все
11:00 Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным
10:30 Украина и Северная Македония договорились о безвизовом режиме
фото + видео 10:00 В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание "112 канала": введен оперативный план «Сирена»
фото 22:12 Тренд лета: Крупные модные дома вернули пошлый образ начала века
21:36 Хакеры выкрали со счетов онлайн-биржи 32 млн долларов в криптовалюте
20:32 В США ввели запрет на тюнинг и даже самостоятельный ремонт авто
20:04 Стало известно, когда освободят военнопленных украинских моряков