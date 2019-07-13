Политика фото + видео В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание "112 канала": введен оперативный план «Сирена»

2019-07-13 10:00 168

В ночь на 13 июля в Киеве двое человек обстреляли из гранатомета здание, в котором находится «112 канал». Стрелявшие скрылись с места происшествия. Полиция объявила оперативный план «Сирена» и разыскивает виновников.

Инцидент произошел около 3:00 по адресу улица Дегтяревская, 21Г.

По предварительной информации, ночью двое человек подъехали на автомобиле к телеканалу и открыли огонь из гранатомета. После обстрела они скрылись в неизвестном направлении.

В стене здания осталось отверстие от выстрела. Куски вывески с эмблемой разлетелись на тротуарную зону и проезжую часть.

По состоянию на 6:00 на месте происшествия все еще работает следственно-оперативная группа. Патрульная полиция перекрыла въезд на Зоологическую. Детали инцидента устанавливаются. Стрелявших разыскивают правоохранители, проверяя все подозрительные автомобили.