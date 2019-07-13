Политика У Зеленского рассказали о легализации марихуаны и однополых браков

2019-07-13 12:30 813

 

Стало известно, будет ли президентская партия «Слуга народа» поддерживать легализацию марихуаны и однополых браков в Украине

Об этом в интервью журналистам рассказал глава политической силы Дмитрий Разумков, пишет издание Новое Время.

По словам соратника Владимира Зеленского, у президентской политической партии «Слуга народа» на сегодняшний день пока нет единой позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков в Украине.

Помимо этого, глава политсилы назвал данные вопросы сложными и подчеркнул, что касательно них на данный момент «идут глубокие внутрипартийные дискуссии».

«Мы понимаем, что какой бы не был наш ответ, найдутся те, кто будет недоволен. Поэтому, как только мы достигнем консенсуса в этом вопросе, обязательно проинформируем общественность», – подчеркнул соратник президента.

Стоит отметить, что еще 20 мая 2019 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о легализации медицинской марихуаны в Украине. Глава государства Владимир Зеленский заявил, что поддерживает подобную инициативу.

Ранее мы сообщали о том, что языковой вопрос в Украине могут решить с помощью всенародного референдума. Об этом заявил глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков в интервью журналистам.

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