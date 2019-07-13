Политика Украина и Северная Македония договорились о безвизовом режиме

2019-07-13 10:30 141

Теперь безвиз между двумя странами будет постоянным

Посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк подписала с министром иностранных дел Северной Македонии Николой Димитровым соглашение о безвизовом режиме между двумя странами, который будет действовать на постоянной основе. Об этом сообщается на сайте посольства Украины в республике Северная Македония.

Соглашение позволяет гражданам Украины и Северной Македонии с биометрическими паспортами въезд, транзит или краткосрочное пребывание в течение 90 дней в 180-дневный период.

До сегодняшнего дня безвизовый режим между Украиной и Северной Македонией имел временный характер. Соответствующие соглашения подписывались на год.

Последний раз Украина продлевала действие безвизового режима для граждан Северной Македонии в марте этого года.