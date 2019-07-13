Политика Украина и Северная Македония договорились о безвизовом режиме

2019-07-13 10:30 141

 

Теперь безвиз между двумя странами будет постоянным

Посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк подписала с министром иностранных дел Северной Македонии Николой Димитровым соглашение о безвизовом режиме между двумя странами, который будет действовать на постоянной основе. Об этом сообщается на сайте посольства Украины в республике Северная Македония.

Соглашение позволяет гражданам Украины и Северной Македонии с биометрическими паспортами въезд, транзит или краткосрочное пребывание в течение 90 дней в 180-дневный период.

До сегодняшнего дня безвизовый режим между Украиной и Северной Македонией имел временный характер. Соответствующие соглашения подписывались на год.

Последний раз Украина продлевала действие безвизового режима для граждан Северной Македонии в марте этого года.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украину возвращается жара, но это еще не все

2019-07-13 11:30 228

Доллар продолжает дорожать - самый точный курс валют на 12 июля

2019-07-12 12:44 741

На выходных в Украине пройдет сильнейшая за десять лет магнитная буря

2019-07-12 10:39 7620

Зеленский подтвердил, что «телефонное право» в Украине по-прежнему работает, – эксперт

2019-07-11 16:30 438

Еще новости в разделе "Политика"

У Зеленского рассказали о легализации марихуаны и однополых браков

2019-07-13 12:30 129

Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным

2019-07-13 11:00 240

Украина и Северная Македония договорились о безвизовом режиме

2019-07-13 10:30 141

фото + видео В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание "112 канала": введен оперативный план «Сирена»

2019-07-13 10:00 165
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

У Зеленского рассказали о легализации марихуаны и однополых браков 2019-07-13 12:30 129
Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным 2019-07-13 11:00 240
Украина и Северная Македония договорились о безвизовом режиме 2019-07-13 10:30 141
фото + видео В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание "112 канала": введен оперативный план «Сирена» 2019-07-13 10:00 165

Лента

12:30 У Зеленского рассказали о легализации марихуаны и однополых браков
12:00 Составлен финансовый гороскоп: в каком возрасте станете богатым именно вы
11:30 В Украину возвращается жара, но это еще не все
11:00 Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным
10:30 Украина и Северная Македония договорились о безвизовом режиме
фото + видео 10:00 В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание "112 канала": введен оперативный план «Сирена»
фото 22:12 Тренд лета: Крупные модные дома вернули пошлый образ начала века
21:36 Хакеры выкрали со счетов онлайн-биржи 32 млн долларов в криптовалюте
20:32 В США ввели запрет на тюнинг и даже самостоятельный ремонт авто
20:04 Стало известно, когда освободят военнопленных украинских моряков