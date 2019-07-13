Украина В Украине четырем категориям пенсионеров повысили выплаты

2019-07-13 14:30 3807

Четыре категории пенсионеров могут в этом месяце рассчитывать на повышение выплат.

Это коснется тех, кому начисляют максимальные и минимальные пенсии, а также обладателей полного стажа и стажа выше нормы.

Как указано, на 67 грн повысили выплаты украинцам с минимальными пенсиями, и на 670 грн – с максимальными. Пенсионеры будут получать как минимум 1564 грн. В июне показатель минимальной пенсии составлял 1497 грн.

Пропорционально увеличатся и максимальные выплаты. Их размер составляет 10 минимальных пенсий. В июне – 14 тыс. 970 грн, а в июле – 15 тыс. 640 грн.

Изменения коснуться и тех, кто имеет стаж сверх нормы. В Украине по закону полным стажем считаются 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Если отработать больше, то такие пенсионеры имеют право на прибавку в размере не менее 1% прожиточного минимума. Если в июне, к примеру, женщина с 40 годами стажа и минимальной пенсией может получать надбавку в размере 149,7 грн, то после первого июля – 156,4 грн.

Тем, кто выполнил норму по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) выплаты повысили до 2 тыс. грн. Премьер-министр Владимир Гройсман во время своего визита в Мариуполь 24 июня заявил, что с 1 июля повышения получат 2,5 млн человек. Причем размер их пенсий будет составлять не менее 2 тыс. грн.

"По решению правительства с 1 июля повышается пенсия для людей, которые имели большой стаж – 30 и более лет для женщин и 35 и более лет для мужчин, но небольшие зарплаты в течение всего времени работы. В Украине таких пенсионеров – около 2,5 млн человек. И теперь их пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн", – заявил Гройсман.

К слову, примерный размер будущей пенсии каждый работник может узнать уже сейчас. Для этого среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

Судя по данным ПФУ, на данный момент первый показатель составляет около 6 тыс. грн. Это означает, что при средней заработной плате и 35 лет стажа в этом году пенсионер может претендовать на выплату в размере 2,1 тыс. грн. А при зарплате около 17 тыс. грн, размер пенсии составит приблизительно 4,2 тыс. грн.