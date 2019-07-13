Украина Украина превратится в Австралию: ученые ошарашили данными о климате в будущем

2019-07-14 00:01 306

 

Ученые Высшей технической школы Цюриха выяснили, что в будущем климат в Украине практически станет такой, как в Австралии

Об этом сообщает научное издание Plos One.

По подсчетам, к 2050 году максимальная температура воздуха летом в Киеве вырастет на 6,7 градуса, а средняя температура повыситься на 3 градуса.

Так, были проанализированы 520 крупных городов мира. Ученые спрогнозировали, будет ли их климат в 2050 году больше напоминать собственные климатические условия или современные условия других городов в различных биоклиматических регионах.

«Климатические условия в более 77% крупных городов мира изменятся настолько, что они будут ближе напоминать условия других (расположенных гораздо южнее) крупных городов», — отметили исследователи.

Они добавили, что в 22% городов будут такие климатические условия, которых не испытывают ни в одном из крупных городов современности. При этом все города имеют тенденцию к переходу к субтропикам.

 Исходя из заключений ученых, в городах Европы температура летом будет выше на 3,5 градуса, а зимой — на 4,7 градуса. К примеру, климатические условия в Лондоне будут напоминать погоду в Мадриде, а в Мадриде станет жарко, как в марокканском Марракеше.

В связи с новой информацией исследователи призвали мировое сообщество к дальнейшим действиям по борьбе с изменением климата.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине четырем категориям пенсионеров повысили выплаты

2019-07-13 14:30 7878

"Косые зебры" в Украине: что дают водителям и пешеходам

2019-07-13 13:00 648

В Украину возвращается жара, но это еще не все

2019-07-13 11:30 29163

Украина и Северная Македония договорились о безвизовом режиме

2019-07-13 10:30 411

Еще новости в разделе "Украина"

Украина превратится в Австралию: ученые ошарашили данными о климате в будущем

2019-07-14 00:01 306

В Украине четырем категориям пенсионеров повысили выплаты

2019-07-13 14:30 7878

ВСУ накрыли террористов на Донбассе мощным ответным огнем: все детали

2019-07-13 14:00 2136

"Косые зебры" в Украине: что дают водителям и пешеходам

2019-07-13 13:00 648
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украина превратится в Австралию: ученые ошарашили данными о климате в будущем 2019-07-14 00:01 306
В Украине четырем категориям пенсионеров повысили выплаты 2019-07-13 14:30 7878
ВСУ накрыли террористов на Донбассе мощным ответным огнем: все детали 2019-07-13 14:00 2136
"Косые зебры" в Украине: что дают водителям и пешеходам 2019-07-13 13:00 648

Лента

00:01 Украина превратится в Австралию: ученые ошарашили данными о климате в будущем
15:33 Нещодавно у Національній опереті відбулася прем’єра трагікомедії «Розмова, якої не було»
15:00 Доллар и евро вновь упали, гривна так просто не сдается: новый курс от НБУ
14:30 В Украине четырем категориям пенсионеров повысили выплаты
14:00 ВСУ накрыли террористов на Донбассе мощным ответным огнем: все детали
13:30 Малиновский все-таки перейдет в Аталанту — СМИ
13:00 "Косые зебры" в Украине: что дают водителям и пешеходам
12:30 У Зеленского рассказали о легализации марихуаны и однополых браков
12:00 Составлен финансовый гороскоп: в каком возрасте станете богатым именно вы
11:30 В Украину возвращается жара, но это еще не все