Украина Украина превратится в Австралию: ученые ошарашили данными о климате в будущем

2019-07-14 00:01 306

Ученые Высшей технической школы Цюриха выяснили, что в будущем климат в Украине практически станет такой, как в Австралии

Об этом сообщает научное издание Plos One.

По подсчетам, к 2050 году максимальная температура воздуха летом в Киеве вырастет на 6,7 градуса, а средняя температура повыситься на 3 градуса.

Так, были проанализированы 520 крупных городов мира. Ученые спрогнозировали, будет ли их климат в 2050 году больше напоминать собственные климатические условия или современные условия других городов в различных биоклиматических регионах.

«Климатические условия в более 77% крупных городов мира изменятся настолько, что они будут ближе напоминать условия других (расположенных гораздо южнее) крупных городов», — отметили исследователи.

Они добавили, что в 22% городов будут такие климатические условия, которых не испытывают ни в одном из крупных городов современности. При этом все города имеют тенденцию к переходу к субтропикам.

Исходя из заключений ученых, в городах Европы температура летом будет выше на 3,5 градуса, а зимой — на 4,7 градуса. К примеру, климатические условия в Лондоне будут напоминать погоду в Мадриде, а в Мадриде станет жарко, как в марокканском Марракеше.

В связи с новой информацией исследователи призвали мировое сообщество к дальнейшим действиям по борьбе с изменением климата.