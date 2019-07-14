Политика фото + видео Зеленский "проверил" воду в Черном море

2019-07-14 10:33 78

 

Президент Украины Владимир Зеленский решил искупнуться в Черном море во время рабочей поездки в Одессу. Соответствующее видео появилось на странице офиса президента в соцсети Facebook.

Вместе с Зеленским в море освежились сотрудники администрации. При этом на видео запечатлено, что местные жители очень удивились неформальному визиту президента.

 

Так, одна из жительниц Одессы предупредила высокопоставленных лиц о том, что вода в море для купаний достаточно холодная - 16 градусов.

"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в сообщении к видео.

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