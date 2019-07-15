Политика Вятрович в бешенстве - У Зеленского хотят отменить принудительную декоммунизацию

2019-07-15 14:46 228

Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах. Такое мнение в эфире телеканала ICTV озвучил лидер партии президента Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Декоммунизация – это процесс, который был начат достаточно давно, и мы с вами наблюдали переименование городов, сел. Это возможно. Проблема заключается в другом. Это (решение о переименовании) должны принимать решение те, кто непосредственно там находится и живет", – заявил он.

Разумков отметил, что было бы хорошо, если вопрос о переименовании, например, городов, принимался не парламентом, а жителями через местный референдум.

"К сожалению, местные советы также не всегда отображают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей", – добавил политик.

Директор Института национальной памяти не особо сдержано отреагировал на такую идею. Он обвинил Разумкова в том, что тот не знает законодательства.

"Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков, который считает, что вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, а не в Раде, недостаточно глубоко знает соответствующее законодательство", - заявил в эфире телеканала Прямой директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Фактически, эти заявления свидетельствуют о незнании господином Разумковым законодательства. В любом случае, предложения о новых названиях приходили от местных громад", - сказал он.

Декоммунизацию, подчеркнул директор УИНП, "в целом можно считать эффективной реформой". Напомним, за последние пять лет в Украине были декоммунизированы более 50 тысяч объектов.