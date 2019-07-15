Украина Тариф на газ для населения снижен почти на гривну за куб, но есть нюансы

2019-07-15 13:45 312

При этом на значительное снижение тарифа населению рассчитывать особо не стоит, поскольку конечная цена газа в регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для соответствующего облгаза. Проще говоря, разница в отпускной цене Нафтогаза и наших платежках запросто может осесть в карманах олигархов, которые владеют облгазами.

НАК Нафтогаз после многочисленных судов и апеллякций все же снизил цену на газ для населения в июле на 11,7%, или на 648 гривен, до 4,90 гривны/куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).

"Цена газа, по которой Нафтогаз продает его в июле облгазам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 905,67 гривен/тыс. куб. м (без учета НДС и транспортных расходов)", - сообщает пресс-служба компании в понедельник, 15 июля.

Отмечается, что по сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 гривен, или на 11,7%. Если учесть, что цена одного кубометра голубого топлива для населдения ранее была 8,5 грн, но нынешнее подешевление составит 99 копеек. За каждый куб газа будем платить 7 грн 51 коп.

При этом конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего облгаза.

"Это уже второе подряд снижение стоимости газа Нафтогазом: в июне стоимость газа была снижена на 436 грн, или на 7,3% по сравнению с маем", - напомнили в НАК.