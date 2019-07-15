Политика Водителям из кортежа Зеленского придется раскошелиться

2019-07-15 16:30 33

 

Сотрудники полиции составили два админпротокола в отношении двух водителей из кортежа Президента Владимира Зеленского, которые устроили ДТП без жертв в Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

"Составлено два протокола в отношении водителей за нарушение ПДД по статье 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса об административных правонарушениях", - сообщили в пресс-службе.

Потерпевших вследствие данного ДТП нет.

При этом уголовное производство по факту ДТП не регистрировалось.

"Криминала нет", - отметили в полиции.

Водителям из кортежа Президента грозит штраф в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен) или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Ранее СМИ сообщили, что два автомобиля Volkswagen Touareg и микроавтобус Volkswagen из кортежа Президента врезались в автобусы предприятия ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", которые перевозили детей в оздоровительный лагерь.

Как сообщалось ранее, авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем.

Тем временем "Слуга народа" опровергает информацию о членстве участника смертельного ДТП Сердюкова.

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