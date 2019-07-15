Украина В Украине изменят правила поступления в ВУЗЫ – от абитуриентов потребуют английский

2019-07-15 20:00 372

 

Министерство образования уже подготовило концепцию языкового развития в университетах

Украинским абитуриентам станет сложнее поступить в университет. Министерство образования предлагает установить для них новое требование – обязательное владение английским языком на уровне не ниже B1 (для магистров – B2). Соответствующие инициативы закреплены Концепцией развития английского языка в университетах, которую на днях презентовала министр образования и науки Лилия Гриневич.

Пока документ носит статус проекта и опубликован на сайте МОН для ознакомления. Более того, в качестве даты запуска предлагаемых изменений в нем указан условный «20ХХ» год – чиновники и сами не уверены, как скоро следует воплощать идею в жизнь. Впрочем, в ее резонности у них сомнений нет.

«Исследования показывают, что экономическое развитие стран очень зависит от владения гражданами английского языка. Растет важность знания английского языка всеми специалистами. В то же время из 32-х не англоязычных стран Европы мы по уровню знания английского находимся на 28 месте. И это свидетельствует о том, что мы теряем свой потенциал из-за того, что наши специалисты не знают английского языка», – отметила Лилия Гриневич.

Документ предусматривает, что поступить в ВУЗ для получения диплома бакалавра смогут только те из абитуриентов, которые покажут во время тестирования уровень знания английского не ниже B1 (стандарт состоит из 6-уровней: от базового А1 до продвинутого С2). При этом в министерстве отмечают, что ставят перед собой цель запустить систему отсева с 2023 года.

Есть, впрочем, в проекте концепции о одно отлагательное условие. Тем абитуриентам, кто не сможет показать необходимых знаний в ходе тестирования, дадут возможность подать документы и поступить. Но если спустя год обучения он не сможет выучить язык до указанного уровня, его автоматически отчислят из университета.

Чтобы студент мог подтянуть знания, ему предложат пройти языковой интенсив из расчета месяц обучения (150-180 часов) для перехода на следующий уровень. Студенты очной формы обучения смогут пройти его на базе своего университета за средства бюджета, заочникам предложат воспользоваться услугами частных учреждений. Но заплатит за них также государство.

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