Политика Зеленский прокомментировал свои слова об отказе от кортежа

2019-07-15 19:00 546

 

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое обещание отказаться от кортежей и подчеркнул, что его авто останавливается на всех светофорах, стоит в пробках, никто не включает “мигалок” и т.д. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В последнее время в соцсетях много "зрады" на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех.

Во время передвижения президента дорогами Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий - с сопровождающими лицами, членами команды, охраной", - написал Зеленский.

Он добавил, что "эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и т.д. Видимо, поэтому фейсбук-сообществу так сложно изучить вопрос".

"Президент - такой же участник движения, как и все", - резюмировал Зеленский.

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