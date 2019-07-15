Украина Гидрометеоролог рассказала, какой будет вторая половина лета в Украине

2019-07-15 22:00 1380

 

С конца июля начнется повышение температуры, которое продлится большую часть августа и лишь в последние 10 дней месяца ожидается резкое похолодание. Об этом сообщила доктор физико-математических наук научно-исследовательского гидрометеорологического института ГСЧС Украины Вазира Мартазинова во время пресс-конференции.

"В конце июля ожидаем повышения температуры. Очень напряженным будет август – в августе будет больше дней сухих, и температура воздуха в отдельные дни будет доходить до 30 градусов и выше", - отметила Мартазинова.

По ее словам, после 20 августа в Украине будет наблюдаться резкое понижение температуры воздуха, и лишь в сентябре станет теплее. Причем и для севера, и для юга страны эти процессы будут идентичны.

При этом она добавила, что в сентябре температура воздуха будет доходить до 24-26 градусов, но будет неустойчивой, и к концу месяца снова резко похолодает – вплоть до заморозков.

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