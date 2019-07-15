Никакого парада: стало известно, что запланировал Зеленский на День независимости

Указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины был опубликован на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Согласно указу, Кабинет министров должен разработать план мероприятий, в котором будет предусмотрено торжественное поднятие флага, возложение цветов к памятникам, тематические научные конференции, "информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия", молебен за Украину.
Также указом предусматривается проведение торжественных мероприятий в населенных пунктах с участием представителей власти, народных депутатов, представителей иностранных государств и религиозных организаций.
Стоит отметить, что в документе не идет речи о военном параде.