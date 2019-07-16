Политика Вступил в силу языковой закон - где мова стала обязательной

2019-07-16 10:42 162

Сегодня, 16 июля, официально вступил в силу закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Закон определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти. Он также обязывает должностных лиц владеть государственным языком и пользоваться при исполнении служебных обязанностей.

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Отныне применение украинского языка является обязательным в образовании, медицине, в сфере обслуживания потребителей, во время публичных мероприятий, в рекламе на телевидении и других публичных сферах.

Действие закона не распространяется на частное общение и совершение религиозных обрядов.

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