Политика Что изменит новый закон о языке - главные требования, запреты и размеры штрафов

2019-04-25 12:13 333

Принятый сегодня в Верховной Раде закон четко обозначил, что украинский является единственным языком деятельности органов власти, местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, общественных организаций. Об этом говорится в новопринятом законе о языке № 5670-д.

Украинский язык - государственный. Язык делопроизводства, судопроизводства, выборов и референдумов, международных договоров, трудовых отношений. Язык образования, науки, культуры и спорта. Язык СМИ - телевидения, радиовещания, газет и журналов, язык рекламы. Язык книгоиздания и интерфейсов программ. Язык обслуживания потребителей, в частности в сфере транспорта.

Язык общения ВСУ и правоохранителей, взаимодействия с представителями ГПСУ при пересечении границы. Наказания за языковые нарушения - предупреждения, штрафы, тюрьма.

Остальное - то, что не охвачено проектом, а именно сфера личной жизни, и там можно говорить на любом языке.

Высокопоставленные лица (не нынешние, а будущие) обязуются владеть украинским на уровне не ниже, чем… определит специальная Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Есть специальный перечень "счастливчиков", обязанных получить соответствующий госсертификат (с внесением сведений в Реестр таких сертификатов). Остальным хватит школьного аттестата.

Публичное унижение или неуважение украинского языка опосредованно приравнивается к надругательству над госсимволами Украины. Опосредованно - потому что ссылка есть, а изменений в УК нет. Отметим, что сейчас в соответствии с ст. 338 УКУ надругательство над флагом, гербом или гимном Украины влечет штраф до 850 грн, арест до полугода или заключение до 3 лет.

Попытки ввести многоязычие в Украине (или же предоставить официальный статус любому другому языку) приравниваются к свержению конституционного строя. А это - до 10 лет тюрьмы согласно ст. 109 УКУ.

Заседания, документы или рабочее общение на русском (или любом другом, кроме украинского) в органах госвласти/власти Крыма/местного самоуправления/ судах/ВСУ/правоохранительных органах/на выборах - повод для штрафа 3400-6800 грн.

Нарушения в сфере транспорта, публичных мероприятий, культуры, образования, науки, книгоиздания - штраф 3400-5100 грн.

Если газету напечатали без тиража на государственном языке - штраф 6800-8500 грн.

Искажение государственного языка в официальных документах, совершенное умышленно, или же создание препятствий в применении украинского, другие нарушения - штраф 3400-5100 грн.

Если в сфере обслуживания не используют государственный язык, сначала объявляется предупреждение и предоставляется 30 дней для устранения нарушения. При повторном нарушении в течение года - штраф 5100-6800 грн.

Повторное админнарушение в течение года - штраф 8500-11 900 грн.

Контролировать выполнение закона о языке будет уполномоченный

Уполномоченный по защите государственного языка. Его назначает правительство, выбирая из трех предложенных кандидатур.

Уполномоченный рассматривает жалобы, дела о нарушении языкового законодательства и назначает наказания. Помогать будут его представители и секретариат.

Рассматривая дела о нарушениях, уполномоченный может обращаться к правоохранителям, в частности запрашивать необходимую информацию.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТ НОВЫЙ ЗАКОН О ЯЗЫКЕ

Украинское гражданство будут предоставлять только при условии владения украинским языком

Исключение - иностранцы и лица без гражданства, которые служат в ВСУ и получили госнаграду; или же лица, принятие которых в гражданство представляет государственный интерес для Украины.

Квота 90% украиноязычного продукта на ТВ

Через 2 года после вступления в силу этого закона квота украиноязычного продукта будет составлять 90% (сейчас действует квота 75%); для местных каналов - 80% (сейчас - 60%).

Ну, и квота 75/30 для телекомпаний, которые вещают на крымскотатарском.

На работе могут заставлять говорить исключительно на украинском

"Никто не может быть вынужден использовать во время пребывания на работе и исполнения обязанностей по трудовому договору другой язык, чем украинский", - говорится в законопроекте.

Исключение - обслуживание иностранцев или работа с документами для них.

Как минимум половина тиража газет и журналов украиноязычная

Спустя 13 месяцев после вступления закона в силу по крайней мере половина тиража печатных СМИ должна быть на государственном языке (исключение - крымскотатарские издания и пресса, которая выходит на официальных языках ЕС).

По крайней мере 50% изданных книг - на украинском

Через 2 года после вступления в силу закона издатель будет обязан печатать по крайней мере половину названий книг на украинском.

Пользовательский интерфейс программ - на украинском

Через 18 месяцев после вступления в силу закона пользовательские интерфейсы программ должны быть украиноязычными. Но есть и компромисс: пока переводят, можно пользоваться англоязычной версией.