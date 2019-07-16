Украина Электроэнергия с августа станет дешевле для одной категории потребителей

2019-07-16 17:35 309

 

Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила, что уже с 1 августа снизится стоимость электроэнергии для одной категории потребителей.

В Украине с 1 августа снизится стоимость электроэнергии для небытовых потребителей. Об этом заявила во время круглого стола в комитете Верховной Рады по ТЭК глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Она отметила, что снижение тарифа для небытовых потребителей стало возможным благодаря пересмотру цены оператора системы передачи, который был утвержден комитетом 12 июля.

Кривенко также добавила, что цена, которая сейчас существует на рынке электроэнергии, сейчас самая низкая во всей Европе.

«После старта работы нового рынка электроэнергии энергосистема, работая в штатном режиме, перерывов в энергопоставке не происходило, потребители не заметили ухудшения качества поставки. При этом заработали все сегменты нового рынка», - отметила глава НКРЭКУ.

Справка

В Украине с 1 июля начала работать формат нового рынка электроэнергии. В 2017 году его утвердила Верховная Рада.

Новый формат предусматривает предусматривает следующие изменения: более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном. Конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии.

Сейчас тариф электрической энергии для небытовых потребителей, первый класс напряжения 27,5 кВ и выше — 75,67 грн/МВт•ч с НДС, второй класс напряжения до 27,5 кВ — 275,15 грн/МВт•ч с НДС.

Как мы писали ранее, в Украине за счет снижения цен на газ снизилась стоимость «коммуналки». В частности, речь идет о тарифах на воду, жилье, электроэнергию и газ.

На потребительском рынке Украины инфляция в мае 2019 года по сравнению с апрелем того же года составляла 0,7%. С начала текущего года – 4,2%.

Также мы уже сообщали, в Украине инфляция за прошлый месяц текущего года по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году составила 9,6%. Таким образом, она ускорилась на 8,8% в годовом измерении на месяц раньше.

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