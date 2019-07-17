Украина Назначение соцпомощи неработающим: правительство утвердило новый порядок

2019-07-17 18:30 681

 

Правительство привело в соответствие с действующим законодательством Порядок назначения временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло пенсионного возраста, но не получило права на пенсию. Соответствующее решение принял Кабмин на заседании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным Минсоцполитики, правительство приняло постановление "О внесении изменения в пункт 12 Порядка назначения временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату".

Как пояснили в Министерстве, документ направлен на приведение Порядка в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", которым предусмотрена замена слов "инвалид", "ребенок-инвалид" словами "лицо с инвалидностью" и "ребенок с инвалидностью".

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